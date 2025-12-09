Kairat-Olympiakos maçı detayları: Saat ve kanal bilgileri | Şampiyonlar Ligi

Kairat-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Kazakistan ekibi Kairat, Yunan rakibi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. İki takım da ligde henüz galibiyeti tadamadı. İlk 2 haftada Sporting CP ve Real Madrid'e farklı yenilen Kurban Berdyev'in öğrencileri, ilk 24 için bir kez daha çabalayacak. Olympiakos ise kendi ligi ve Yunanistan kupasındaki başarısını Devler Ligi'ne taşıyamadı. PAFOS ve Eindhoven beraberlikleri ile 2 puan toplayan konuk ekip, puanını 5'e çıkarma peşinde. İşte Kairat-Olympiakos maçı detayları...

Kairat-Olympiakos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kairat-Olympiakos maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. Almaty Ortalyk Stadion'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 18.30'da başlayacak.

Kairat-Olympiakos MAÇI HANGİ KANALDA?

Kairat-Olympiakos maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Kairat-Olympiakos MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Kairat-Olympiakos MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov; Machado Mata, Sorokin, Shirobokov, Mrynskiy; Glazer, Kasabulat; Tapalov, Jorginho, Gromyko; Edmilson Santos

Olympiakos: Tzolakis; Ortega, Pirola, Biancone, Rodinei; Strefezza, Mouzakitis, Hezze, Martins; Yaremchuk, El Kaabi