Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş batmış

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi dün Hayatta Beşiktaş Radyosu'na gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, verdiği röportajda kulübün finansal durumu ile ilgili olarak camiayı şok eden eden ifadeler kullanarak, "Beşiktaş batmış durumda. Kulübün geliri yok, giderler almış yürümüş. Ceketi alan gitmiş. Yönetici, çalışanı hepsi kaçmış! Kasamıza giren 1 Lira yok. Yöneticilerimizin katkıları ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz" yorumunu yaptı.

UEFA'DAN 'MEN' GELEBİLİR

Başkan Çebi'nin siyahbeyazlı camiayı şok eden açıklamalarından biri de Avrupa Kupaları'na katılamama konusunda oldu. Ahmet Nur Çebi, "Taraftar hazırlıklı olsun UEFA'dan Avrupa'ya gitmemek için men kararı gelebilir. UEFA'ya gidemeyebiliriz. Herkes buna hazır olmalı. 2 transfere ihtiyacımız var. Santrfor ve orta saha 6 ya da 8 numara olabilir. Abdullah Avcı'nın bazı istekleri var ama TFF bize şu anda transfer yapamazsınız dedi. Devre arası transfer yapamayacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

CENK TOSUN ABOUBAKAR VE TALISCA OLMAZ!

Geride kalan yıllarda takımda forma giyen Aboubakar, Talisca ve Cenk Tosun gibi oyuncuların maliyetlerinden dolayı tekrar transferlerinin zor olduğunu anlatan Ahmet Nur Çebi, "Ben de çok isterim ama o defterler kapandı. Vereceğimiz paraya onlar gelmez. Talisca'da hata yapıldı. Kulübüne satın alma opsiyonu koyuyorsunuz ama futbolcuyla aynı şekilde sözleşme yapmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

UYKUSUZ GECELER YAŞIYORUM

Yoğun ve kesintisiz temponun üzerinde bıraktığı etkiden de bahseden Ahmet Çebi, "Uykusuzluk var. Biraz kuruntulu bir adamım, geriliyorum. 15 gün sonrasını, 2 ay sonrasını düşünüyorum. Bunlar beni tedirgin ediyor. Sorunlar gerçekten çok büyük. Diğer kulüplerde de bu var. Taraftar ve yönetici beraber olmak zorunda. Eğer Beşiktaş camiası bizim yanımızda olmayı bırakırsa ben dizlerimin üzerine çökerim. Çıkarsak beraber çıkacağız" dedi.

BİLGİSİZLERİ SORUMLU YAPMIŞLAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dananın kuyruğunun üç sene önce koptuğunu belirterek, "Dil bilmeyen, hukuktan anlamayan, esnaflığı bilmeyen, futbol bilgisi olmayan bir arkadaşı neden transfer komitesi başkanı yaptılar anlamadım. O günden sonra bütçelerimiz 90 milyonların üstüne çıktı" diye konuştu.

İTİŞİP KAKIŞACAĞIZ

Eski yönetimin sezon başında 16 milyon avroyu transfere harcayarak kulübe tanınan limiti aştığını kaydeden Başkan Çebi, "Kurul yapılacak transferi lisansa bağlamayacağını söyledi. Takımdaki her oyuncu bizim oyuncumuz, transfer yaparsak birilerinin gitmesi gerekiyor mu gerekiyor. Lisans kurulu ile biraz itişip kakışacağız gibi gözüküyor. Bu konu bir hafta, 10 günde netleşir. Yolu açabilirsek, ki açmamız gerekiyor, o zaman iki transfer yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.