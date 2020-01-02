Son dakika: Yargıtay şike davası kararını bozdu! Aziz Yıldırım... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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Son dakika: Yargıtay şike davası kararını bozdu! ...

Son dakika: Yargıtay şike davası kararını bozdu! Aziz Yıldırım...

Son dakika: Yargıtay, futbolda şike davasında, aralarında eski Başkanı 'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. 'ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

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  1. 02.01.2020
  2. Güncelleme: 02.01.2020 18:56
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