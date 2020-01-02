Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı
Yargıtay, futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu. Konuyla ilgili son gelişmeleri 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım'ın avukatlığını yapan Faik Işık aktardı.
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