Kjaer SPAL’e!

Son günlerde adı yeniden F.Bahçe ile anılmaya başlayan Simon Kjaer'in SPAL'e gideceği iddia edildi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Atalanta'da şans bulamayan 30 yaşındaki stoperin, Danimarka ile Avrupa Şampiyonası finellerinde yer almak istediği ve Serie A'da düşme hattında yer alan SPAL'e geçiş yapabileceği dile getirildi. Ancak bunun için Kjaer'i Atalanta'ya kiralayan Sevilla'nın da onayının gerektiği bildirildi.