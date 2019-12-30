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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Kanarya’da 5 eksik

Kanarya’da 5 eksik

Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 5 eksikle çıktı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık ligin son haftasında Rize deplasmanında forma giyemedi.

Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor karşısına 5 eksikle çıktı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali, Zajc ve Sadık ligin son haftasında Rize deplasmanında forma giyemedi.
  1. 30.12.2019
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