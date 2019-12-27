Dertlasman
Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Bu sezon İstanbul dışında sadece Denizli deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi.
Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Bu sezon İstanbul dışında sadece Denizli deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi. (Denizlispor 2-1 ve BB Erzurumspor 1-0). Bu periyotta İstanbul dışında 14 maç yapan Fenerbahçe, 5'inde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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