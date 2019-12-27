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27 Aralık 2019, Cuma
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Dertlasman

Dertlasman

maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Bu sezon dışında sadece deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, 'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi.

Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Bu sezon dışında sadece deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, 'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi. (Denizlispor 2-1 ve BB Erzurumspor 1-0). Bu periyotta İstanbul dışında 14 maç yapan , 5'inde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu.

  1. 27.12.2019
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