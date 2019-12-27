Dertlasman

Çaykur Rizespor maçı öncesi deplasman istatistikleri korkutuyor. Bu sezon İstanbul dışında sadece Denizli deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, Ersun Yanal'ın 2. kez takımın başına geçtiği günden bu yana İstanbul dışında iki maç kazanabildi. (Denizlispor 2-1 ve BB Erzurumspor 1-0). Bu periyotta İstanbul dışında 14 maç yapan Fenerbahçe, 5'inde berabere kaldı, 7'sinde ise mağlup oldu.