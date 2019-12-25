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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'de Zajc ve Ekici yolcu

Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu

Teknik direktör 'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen , ocak ayında kulübe veda edecek.

Teknik direktör 'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen , ocak ayında kulübe veda edecek. Zajc için Rus ekiplerinin ısrarı sürürken, en az 5 milyon euro bedelle satılması bekleniyor. Anadolu ekiplerinin gözdesi olan Mehmet'in de 1 milyon euro'ya satılacağı belirtiliyor.

  1. 25.12.2019
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