Fenerbahçe'de Zajc ve Ekici yolcu
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen Mehmet Ekici, ocak ayında kulübe veda edecek.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği isimler, ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıracak. Zajc ile ismi federasyona iletilmeyen Mehmet Ekici, ocak ayında kulübe veda edecek. Zajc için Rus ekiplerinin ısrarı sürürken, en az 5 milyon euro bedelle satılması bekleniyor. Anadolu ekiplerinin gözdesi olan Mehmet'in de 1 milyon euro'ya satılacağı belirtiliyor.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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