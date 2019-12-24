Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Ocak ayında resmen...
Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son Beşiktaş maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 29 yaşındaki futbolcu defansın değişilmez oyuncusu olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen başarılı futbolcuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Serdar Aziz'in sarı-lacivertli takımdaki son durumu...
24 Aralık 2019 Salı 21:12
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku yaşanıyor.
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Sarı-lacivertliler sezon başından bu yana defans hattında büyük bir sorun yaşarken, 29 yaşındaki futbolcu bu açığı kapatmıştı.
Zanka ve Jailson ikilisiyle sezona başlayan Fenerbahçe, bu iki oyuncudan istediği verimi alamadı.
Gol yollarında etkili bir görüntü çizen Kanarya, defans hattında yapılan basit hatalar sebebiyle beklemediği puan kayıpları yaşadı.
Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda 28 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, defans hattındaki bireysel hatalardan en fazla gol yiyen takımlar arasında bulunuyor.