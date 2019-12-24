Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Ocak ayında resmen...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de Serdar Aziz'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son Beşiktaş maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan 29 yaşındaki futbolcu defansın değişilmez oyuncusu olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın en güvendiği isimlerin başında gelen başarılı futbolcuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Serdar Aziz'in sarı-lacivertli takımdaki son durumu...

24 Aralık 2019 Salı 21:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





