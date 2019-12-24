Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! İşte ilk transfer...
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk adına önemli bir virajı atlatmanın sevincini yaşarken, bir yandan ara transfer döneminde imzayı attıracağı ilk yıldızı için resmi görüşmelere başladı... Ocak ayında takıma yıldızı isimleri katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler yıldız bir ismin transferinde sona geldi. İşte Fenerbahçe'ye imza atması beklenen isim ve transfer detayları...
24 Aralık 2019 Salı 19:56
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti...
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Kadıköy'de ezeli rakibe karşı alınan galibiyetin ardından şampiyonluk şarkıları da söylenmeye başlandı.
Camiada derbi galibiyeti yankılanırken yönetim bir yandan coşkuyla galibiyeti kutlarken, bir yandan da taraftarına dev bir transfer müjdesini vermenin hazırlıklarını yapıyor.
Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'de özel bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı.
Transferde önceliği maliyeti uygun ve bedelsiz isimlere yönelten Kanarya, ara transferde ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor...