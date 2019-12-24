Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! İşte ilk transfer...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk adına önemli bir virajı atlatmanın sevincini yaşarken, bir yandan ara transfer döneminde imzayı attıracağı ilk yıldızı için resmi görüşmelere başladı... Ocak ayında takıma yıldızı isimleri katmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler yıldız bir ismin transferinde sona geldi. İşte Fenerbahçe'ye imza atması beklenen isim ve transfer detayları...

24 Aralık 2019 Salı 19:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





