Fenerbahçe şutta bariz önde

İki takım arasında bariz fark olan istatistikler de var. Bunların başında şut istatistikleri geliyor. F.Bahçe sahasında 22.6 şut atıp, 8.9 isabet sağlarken, Beşiktaş ise 13 şut atıp 4.7 isabet buldu. Sarı-lacivertliler iç sahada 158 şut atarken, Kartal deplasmanda 91 şutta kaldı. F.Bahçe ceza sahası dışından şutlarda da 70/30, ceza sahasından şutta ise 80/54 üstün.