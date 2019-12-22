Fenerbahçe şutta bariz önde
İki takım arasında bariz fark olan istatistikler de var. Bunların başında şut istatistikleri geliyor. F.Bahçe sahasında 22.6 şut atıp, 8.9 isabet sağlarken, Beşiktaş ise 13 şut atıp 4.7 isabet buldu. Sarı-lacivertliler iç sahada 158 şut atarken, Kartal deplasmanda 91 şutta kaldı. F.Bahçe ceza sahası dışından şutlarda da 70/30, ceza sahasından şutta ise 80/54 üstün.
İki takım arasında bariz fark olan istatistikler de var. Bunların başında şut istatistikleri geliyor. F.Bahçe sahasında 22.6 şut atıp, 8.9 isabet sağlarken, Beşiktaş ise 13 şut atıp 4.7 isabet buldu. Sarı-lacivertliler iç sahada 158 şut atarken, Kartal deplasmanda 91 şutta kaldı. F.Bahçe ceza sahası dışından şutlarda da 70/30, ceza sahasından şutta ise 80/54 üstün.
- 22.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Fenerbahçe şutta bariz önde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.