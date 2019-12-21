Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer elde etme amacında. Sarı-kırmızılılar bu hedefler doğrultusunda ara transfer dönemi öncesi listesine birçok yıldızı almıştı. Onyekuru'nun kiralanması konusunda Monaco ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Cimbom, ocak ayının ikinci transfer bombasını patlatıyor. Galatasaray taraftarı bu transfer bombasında heyecanını saklayamadı ve sosyal medyayı salladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesi ve Sarı-kırmızılı taraftarların o yorumları...

21 Aralık 2019 Cumartesi 20:27 Güncelleme: 21.12.2019 20:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





