Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte zafer elde etme amacında. Sarı-kırmızılılar bu hedefler doğrultusunda ara transfer dönemi öncesi listesine birçok yıldızı almıştı. Onyekuru'nun kiralanması konusunda Monaco ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Cimbom, ocak ayının ikinci transfer bombasını patlatıyor. Galatasaray taraftarı bu transfer bombasında heyecanını saklayamadı ve sosyal medyayı salladı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesi ve Sarı-kırmızılı taraftarların o yorumları...
21 Aralık 2019 Cumartesi 20:27 Güncelleme: 21.12.2019 20:27
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesi takıma yapılacak takviyelerde elini çabuk tutuyor.
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Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a
Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını üzmüştü.
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a
Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Cimbom, Süper Lig'de beklenilen performansı bir türlü sergileyemedi.
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a
Buna göre duruma el koyan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, radikal kararlar almaya başladı.
Fenerbahçe'nin gözdesiydi! Yıldız futbolcu 1.5 seneliğine Galatasaray'a

Kurt hoca, ilk iş olarak Roma'dan kiralanan Nzonzi'yi disiplinsiz davranışları sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
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