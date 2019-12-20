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20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Rodrigues’e iki maç ceza

Fenerbahçe'de Rodrigues’e iki maç ceza

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın geçen hafta ligde 'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin son bölümünde kırmızı kart gören Yeşilburun Adalı oyuncuya PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi.

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues'ten kötü haber geldi. Sarı-lacivertli takımın geçen hafta ligde 'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin son bölümünde kırmızı kart gören Yeşilburun Adalı oyuncuya PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi. Direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç alan Rodrigues, pazar akşamı derbisinde oynayamayacak.

  1. 20.12.2019
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