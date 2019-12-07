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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Muriç'in : kurban

Vedat Muriç'in Edibe Muriç: Kafana kurban

Muriç'in eşi dünkü maçı da büyük bir heyecanla takip etti. Eşinin attığı gollerden sonra " kurban" ve "Sen nasıl bir " mesajları attı.

Muriç'in eşi dünkü maçı da büyük bir heyecanla takip etti. Eşinin attığı gollerden sonra " kurban" ve "Sen nasıl bir " mesajları attı.

  1. 7.12.2019
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