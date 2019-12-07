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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Durmisi Nice’de

Durmisi Nice’de

'nin yaz döneminde uzun süre gündemini meşgul eden , 1 takımı Nice'ye transfer oldu. ekibi, 'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

'nin yaz döneminde uzun süre gündemini meşgul eden , 1 takımı Nice'ye transfer oldu. ekibi, 'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki Arnavut asıllı Danimarkalı sol beki, satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Durmisi, ocak transfer döneminde yeni takımına katılacak.

  1. 7.12.2019
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