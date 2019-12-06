Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu ikinci yarının başında oyuna girdi. 20 yaşındaki futbolcu sergilediği performansın yanı sıra olağanüstü bir gol atarak Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Ferdi Kadıoğlu'nun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi.

6 Aralık 2019 Cuma 22:58 Güncelleme: 06.12.2019 22:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





