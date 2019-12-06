Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu ikinci yarının başında oyuna girdi. 20 yaşındaki futbolcu sergilediği performansın yanı sıra olağanüstü bir gol atarak Fenerbahçe taraftarını coşturdu. Ferdi Kadıoğlu'nun bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi.
6 Aralık 2019 Cuma 22:58 Güncelleme: 06.12.2019 22:58
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Sezon başında istediği şansları bulamayan genç yıldız adayı formayı aldıkça performansıyla göz kamaştırmaya başladı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki futbolcu gösterdiği performansla tam not almıştı.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşılaşmasına yedeklerde başlayan Ferdi Kadıoğlu mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sosyal medyayı salladı!

Oyuna girer girmez kalitesini gösteren genç futbolcu uzaktan müthiş bir gol atarak galibiyete katkı sağladı.

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