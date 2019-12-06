Musa'da mutlu sona yakın
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan isimlerden olan Ahmed Musa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan isimlerden olan Ahmed Musa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2. yılına girdiği Al Nassr'da mutsuz olan Nijeryalı kanat oyuncusunun pazar günü menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ile masaya oturacak 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında imza atması için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin; 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibinde şans bulamayan Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 sene kiralamak istediği ileri sürüldü.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
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austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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