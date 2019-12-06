Musa'da mutlu sona yakın - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Musa'da mutlu sona yakın

Musa'da mutlu sona yakın

Musa'da mutlu sona yakın

Uzun süredir 'nin transfer gündeminde bulunan isimlerden olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir 'nin transfer gündeminde bulunan isimlerden olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2. yılına girdiği Al Nassr'da mutsuz olan Nijeryalı kanat oyuncusunun pazar günü menajeriyle birlikte 'a geleceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ile masaya oturacak 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında imza atması için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin; 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibinde şans bulamayan Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 sene kiralamak istediği ileri sürüldü.

  1. 6.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Musa'da mutlu sona yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN