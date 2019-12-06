Musa'da mutlu sona yakın

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan isimlerden olan Ahmed Musa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 2. yılına girdiği Al Nassr'da mutsuz olan Nijeryalı kanat oyuncusunun pazar günü menajeriyle birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli ile masaya oturacak 27 yaşındaki futbolcunun ocak ayında imza atması için tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin; 2022 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Arap ekibinde şans bulamayan Ahmed Musa'yı satın alma opsiyonuyla 1.5 sene kiralamak istediği ileri sürüldü.