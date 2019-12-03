Yerinde saydı

Fenerbahçe'de kadro değişti ama sonuçlar değişmedi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezona 'omuz omuza şampiyonluğa' sloganıyla başlayan sarı-lacivertliler, geçen seneye oranla futbol ve iştah olarak daha iyi görünse de bu durumu skorlara yansıtmayı başaramadı. Geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kanarya, 22 puan topladı ve maç başına 1.69 puan ortalaması yakaladı. Sarı- lacivertliler, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçen sezon da Ersun Yanal'ın görev aldığı son 19 maçta 32 puan (8 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet) toplamış ve maç başına 1.68 puan ortalaması elde etmişti.

SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİ 4 MAÇ

LİGE iyi başlayan ancak sezon başında elde ettiği krediyi çabuk tüketen F.Bahçe'yi ilk yarının son 4 haftasında zorlu fikstür bekliyor. Göztepe beraberliği ile zirvenin 5 puan gerisine düşen Kanarya, cuma günü sahasında G.Birliği ile oynadıktan sonra lider Sivasspor'a konuk olacak. Ardından derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sonrasında ise Rize deplasmanı var. 4 maçta alınacak skorlar hem takım hem de Ersun Yanal için kader niteliğinde olacak.