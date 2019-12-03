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03 Aralık 2019, Salı
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Yerinde saydı

Yerinde saydı

F.Bahçe’de artan düzeyi ve iştah skora yansımadı. ’ın ligde geçen sezonki 19 maçta puan ortalaması 1.68’di. Bu sezonki 13 maçta ise rakam 1.69 oldu

'de kadro değişti ama sonuçlar değişmedi. Teknik direktör yönetiminde sezona 'omuz omuza şampiyonluğa' sloganıyla başlayan sarı-lacivertliler, geçen seneye oranla ve iştah olarak daha iyi görünse de bu durumu skorlara yansıtmayı başaramadı. Geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Kanarya, 22 puan topladı ve maç başına 1.69 puan ortalaması yakaladı. Sarı- lacivertliler, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadığı geçen sezon da Ersun Yanal'ın görev aldığı son 19 maçta 32 puan (8 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet) toplamış ve maç başına 1.68 puan ortalaması elde etmişti.

SIRAT KÖPRÜSÜ GİBİ 4 MAÇ
LİGE iyi başlayan ancak sezon başında elde ettiği krediyi çabuk tüketen F.Bahçe'yi ilk yarının son 4 haftasında zorlu fikstür bekliyor. beraberliği ile zirvenin 5 puan gerisine düşen Kanarya, cuma günü sahasında G.Birliği ile oynadıktan sonra lider 'a konuk olacak. Ardından derbide 'ı ağırlayacak. Sonrasında ise deplasmanı var. 4 maçta alınacak skorlar hem takım hem de Ersun Yanal için kader niteliğinde olacak.

  1. 3.12.2019
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