Fenerbahçe'de kupa mesaisi PAF’la başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynayacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de oynayanlar, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Yedekler ise 19 yaş altı takımından gelen oyuncularla birlikte pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Kupada salı gününün hakemleri belirlendi. Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynanacak mücadelede düdük çalacak olan Küçük, ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev alacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet S. Mazlum yapacak.