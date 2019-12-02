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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'de kupa mesaisi PAF’la başladı

Fenerbahçe'de kupa mesaisi PAF’la başladı

, 'nda İstanbulspor ile oynayacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı. 'ndeki idmanda, karşılaşmasında ilk 11'de oynayanlar, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Yedekler ise altı takımından gelen oyuncularla birlikte pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

, 'nda İstanbulspor ile oynayacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı. 'ndeki idmanda, karşılaşmasında ilk 11'de oynayanlar, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Yedekler ise altı takımından gelen oyuncularla birlikte pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Kupada salı gününün hakemleri belirlendi. Fenerbahçe-İstanbulspor maçını Zorbay Küçük yönetecek. Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te oynanacak mücadelede düdük çalacak olan Küçük, ilk kez Fenerbahçe'nin bir maçında görev alacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mehmet S. Mazlum yapacak.

  1. 2.12.2019
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