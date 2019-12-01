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01 Aralık 2019, Pazar
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'de şoku!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

'in 13. haftasında oynanan karşılaşmasına, maç öncesinde sakatlandığı için çıkamayan 'ın son durumu belli oldu. Kaldırım'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Ayrıntılar birazdan...
  1. 01.12.2019
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