Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.
1. Periyot: 17-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 35-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 53-45 (Pınar Karşıyaka lehine)
MAÇ SONUCU
Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe
''KARŞIYAKA'YI TEBRİK EDİYORUM''
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Pınar Karşıyaka maçından sonra görüşlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, mücadele sonrasında "Bu salonda oynamanın her zaman çok zor olduğunu biliyorduk. Pınar Karşıyaka'yı galibiyetleri için tebrik ediyorum." dedi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Can Mavisu xx, Ahmet Tatlıcı xx
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen xx 6, Yunus Sonsırma x 2, Semih Erden x 1, Onuralp Bitim x, David Kennedy xxx 16, Jordan Morgan xxx 19, Brandon Triche x 3, Tony Taylor xx 10, Amath Mbaye xx 11, Alp Karahan x, Nusret Yıldırım x, Adem Bona x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Beko: Ergi Tırpancı x, Ekrem Sancaklı x, Melih Mahmutoğlu xx 10, Kostas Sloukas xx 11, Egehan Arna x, Derrick Williams x 3, Berkay Candan x, Ali Muhammed x 5, Ahmet Düverioğlu xx 5, Luigi Datome x 3, Joffrey Lauvergne x 5, Vladimir Stimac xx 9
Başantrenör: Zeljko Obradovic
- 01.12.2019
- Güncelleme: 01.12.2019 20:20
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