Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
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68-57 Beko | MAÇ SONUCU

Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında , sahasında Beko'yu 68-57 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında , sahasında Beko'yu 68-57 mağlup etti.

1. Periyot: 17-15 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 35-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 53-45 (Pınar Karşıyaka lehine)

MAÇ SONUCU
Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe

''KARŞIYAKA'YI TEBRİK EDİYORUM''

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü , Pınar Karşıyaka maçından sonra görüşlerini paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, mücadele sonrasında "Bu salonda oynamanın her zaman çok zor olduğunu biliyorduk. Pınar Karşıyaka'yı galibiyetleri için tebrik ediyorum." dedi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Can Mavisu xx, Ahmet Tatlıcı xx
Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen xx 6, Yunus Sonsırma x 2, x 1, Onuralp Bitim x, David Kennedy xxx 16, Jordan Morgan xxx 19, Brandon Triche x 3, Tony Taylor xx 10, Amath Mbaye xx 11, Alp Karahan x, Nusret Yıldırım x, Adem Bona x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
Fenerbahçe Beko: Ergi Tırpancı x, Ekrem Sancaklı x, xx 10, Kostas Sloukas xx 11, Egehan Arna x, Derrick Williams x 3, Berkay Candan x, Ali Muhammed x 5, Ahmet Düverioğlu xx 5, Luigi Datome x 3, Joffrey Lauvergne x 5, Vladimir Stimac xx 9
Başantrenör: Zeljko Obradovic

  1. 01.12.2019
  2. Güncelleme: 01.12.2019 20:20
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