Fenerbahçe'ye geçit yok

Basketbol Süper Ligi'nde P.Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 yenerek liderliğe yükseldi. Müthiş savunma yapan Kaf-Kaf'ta Morgan 19 sayı, Metecan 10 ribauntla yıldızlaştı. Diğer maçlarda Gaziantep Basket, deplasmanda Bursaspor'u 106-87 yendi. Ormanspor ise sahasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 77-76'lık skorla geçti.