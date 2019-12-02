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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'ye geçit yok

Fenerbahçe'ye geçit yok

'nde P.Karşıyaka, Beko'yu yenerek liderliğe yükseldi. Karşıyaka, olağanüstü savunmasıyla evinde güçlü rakibi F.Bahçe’yi 68-57 mağlup etti. Ligde 1 maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Basketbol Süper Ligi'nde P.Karşıyaka, Beko'yu yenerek liderliğe yükseldi. Müthiş savunma yapan Kaf-Kaf'ta Morgan 19 sayı, Metecan 10 ribauntla yıldızlaştı. Diğer maçlarda Basket, deplasmanda 'u 106-87 yendi. Ormanspor ise sahasında konuk ettiği Afyon Belediyespor'u 77-76'lık skorla geçti.

  1. 2.12.2019
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