Kadınlar derbisi Galatasaray’ın
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 83-67 yendi. Sarı-kırmızılılarda Macaulay attığı 22 sayıyla derbinin en skoreri olurken, Işıl 16, Hartley 17 ve Tilbe 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 83-67 yendi. Sarı-kırmızılılarda Macaulay attığı 22 sayıyla derbinin en skoreri olurken, Işıl 16, Hartley 17 ve Tilbe 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla birer maçı eksik iki takımdan Cimbom 6'da 6 yaparken, Beşiktaş 5. kez yenildi. Kadınlarda diğer sonuçlar ise şöyle: Çankaya-Ormanspor 76-82, Kayseri-Botaş 61-58.
- 2.12.2019
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