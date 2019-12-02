Kadınlar derbisi Galatasaray’ın

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbide Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 83-67 yendi. Sarı-kırmızılılarda Macaulay attığı 22 sayıyla derbinin en skoreri olurken, Işıl 16, Hartley 17 ve Tilbe 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Bu sonuçla birer maçı eksik iki takımdan Cimbom 6'da 6 yaparken, Beşiktaş 5. kez yenildi. Kadınlarda diğer sonuçlar ise şöyle: Çankaya-Ormanspor 76-82, Kayseri-Botaş 61-58.