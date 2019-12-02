Beşiktaş Sompo Sigorta yarın JDA Dijon'u konuk edecek
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa'nın JDA Dijon takımıyla karşılaşacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Grupta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Beşiktaş Sompo Sigorta averajla 6. sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 4'ünü kazanıp 2'sinde yenilen Fransız ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.
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KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Beşiktaş Sompo Sigorta yarın JDA Dijon'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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