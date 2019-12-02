Beşiktaş Sompo Sigorta yarın JDA Dijon'u konuk edecek - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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yarın 'u konuk edecek

Beşiktaş Sompo Sigorta yarın JDA Dijon'u konuk edecek

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın 'nın takımıyla karşılaşacak. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan averajla 6. sırada yer alıyor. Çıktığı maçların 4'ünü kazanıp 2'sinde yenilen Fransız ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

  1. 02.12.2019
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