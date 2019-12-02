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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'da işler yolunda

Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

ING Basketbol Süper Ligi'nde 'yu 68-57 mağlup eden 'nın başantrenörü , "Fenerbahçe Beko maçının ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk." dedi.

Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müthiş savunma yaptıkları ve çok iyi direnç gösterdikleri önemli bir maçı kazandıklarını belirtti.

'nun şampiyonluğu için kurulmuş, çok iyi oyunculardan oluşan bir kadrosu olduğunu kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, şampiyonluk için kurulmuş takımlara karşı zaman zaman bu direnci kaybedebilirsiniz ama biz direnci kaybetmeyen taraftaydık. Hücumdaki üç sayı yüzdemiz çok düşüktü. Bu noktada daha iyi olabilseydik daha farklı kazanabilirdik veya maçı önceden bitirebilirdik ama ribauntlardaki üstünlüğümüz, artı savunmadaki direncimiz bize seviye atlatacak önemli bir galibiyet getirdi.

Sarıca, sezon başından beri devam eden istikrarla liderliği sürdürdüklerini belirterek, "Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

  1. 02.12.2019
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