MAÇ SONUCU Anadolu Efes 104-80 Galatasaray Doğa Sigorta
Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndan ilk yarısı 54-46 Anadolu Efes üstünlüğüyle biten maçı 104-80'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.
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- 02.12.2019
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