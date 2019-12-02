MAÇ SONUCU Anadolu Efes 104-80 Galatasaray Doğa Sigorta - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Anadolu Efes 104-80 Galatasaray Doğa Sigorta

MAÇ SONUCU 104-80

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 104-80 Galatasaray Doğa Sigorta

'nin 10. hafta karşılaşmasında , 'nda konuk ettiği 'yı 104-80 mağlup etti.

'nin 10. haftasında ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

'ndan ilk yarısı 54-46 Anadolu Efes üstünlüğüyle biten maçı 104-80'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.

Detaylar birazdan...

  1. 02.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Anadolu Efes 104-80 Galatasaray Doğa Sigorta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN