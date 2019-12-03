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05 Aralık 2019, Perşembe
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Efes farklı yendi

Efes farklı yendi

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında , sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa 'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında , sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa 'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.

  1. 3.12.2019
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