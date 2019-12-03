Efes farklı yendi
ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.
ING Basketbol Süper Ligi 10'uncu hafta kapanış maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti. Anadolu Efes 9. galibiyetini elde ederken, G.Saray 4'üncü yenilgisini yaşadı.
- 3.12.2019
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Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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