Galatasaray'dan '3D' paylaşım!

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Karadeniz ekibi Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlamış ve mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanarak ekipler sahadan birer puanla ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ilk golünü ev sahibi ekip Trabzonspor 50. dakikada Sörloth ile kaydetmiş sarı-kırmızılı cepheden gol öncesi Norveçli futbolcunun Marcao'ya faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu. Ancak hakem Ali Palabıyık VAR'a gitmemiş ve golün nizami olduğunu söylemiş orta noktayı göstermişti.

Galatasaray resmi sosyal medya hesabı üzerinden pozisyonu 3D olarak paylaşarak "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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