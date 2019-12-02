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02 Aralık 2019, Pazartesi
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'dan '3D' paylaşım!

Galatasaray'dan '3D' paylaşım!

'in 13. hafta mücadelesinde 'a konuk olan Sörloth'un attığı golü resmi hesabı üzerinden 3D olarak paylaştı.

'in 13. hafta mücadelesinde ekibi sahasında 'ı ağırlamış ve mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanarak ekipler sahadan birer puanla ayrılmıştı.

Karşılaşmanın ilk golünü ev sahibi ekip Trabzonspor 50. dakikada Sörloth ile kaydetmiş sarı-kırmızılı cepheden gol öncesi Norveçli futbolcunun Marcao'ya faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu. Ancak hakem VAR'a gitmemiş ve golün nizami olduğunu söylemiş orta noktayı göstermişti.

Galatasaray resmi hesabı üzerinden pozisyonu 3D olarak paylaşarak "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz" ifadelerini kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

  1. 02.12.2019
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