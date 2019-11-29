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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...
Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Takımda büyük bir değişimin yaşanması beklenen Galatasaray'da, yeni 10 numara da netlik kazandı. İşte Belhanda'nın yerine gelecek o isim...
29 Kasım 2019 Cuma 17:02
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Avrupa'da ve ligde kötü günler geçiren Galatasaray'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumda...
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Aslan, Fatih Terim'in her fırsatta belirttiği gibi ocak ayında büyük bir değişim yaşayacak.
TARAFTAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
Devler Ligi'nde son olarak sahasında ClubBrugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.