İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Takımda büyük bir değişimin yaşanması beklenen Galatasaray'da, yeni 10 numara da netlik kazandı. İşte Belhanda'nın yerine gelecek o isim...

29 Kasım 2019 Cuma 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





