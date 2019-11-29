İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Süper Lig ve Avrupa'da gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Takımda büyük bir değişimin yaşanması beklenen Galatasaray'da, yeni 10 numara da netlik kazandı. İşte Belhanda'nın yerine gelecek o isim...
29 Kasım 2019 Cuma 17:02
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Avrupa'da ve ligde kötü günler geçiren Galatasaray'da tüm gözler ara transfer dönemine çevrilmiş durumda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Aslan, Fatih Terim'in her fırsatta belirttiği gibi ocak ayında büyük bir değişim yaşayacak.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

TARAFTAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 12 haftasında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...

Devler Ligi'nde son olarak sahasında Club Brugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN