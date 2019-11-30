Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Arjantin devi River Plate, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Muslera için kesenin ağzını açtı. Mali açıdan zor geçiren Galatasaray'da 10 milyon euroluk teklif sonrası Muslera ilgili karar verildi. İşte Fatih Terim'in Muslera kararı ve detaylar...

30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





