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Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Arjantin devi River Plate, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Muslera için kesenin ağzını açtı. Mali açıdan zor geçiren Galatasaray'da 10 milyon euroluk teklif sonrası Muslera ilgili karar verildi. İşte Fatih Terim'in Muslera kararı ve detaylar...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32
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Galatasaray devre arasında takım içi geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor.
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Alınan skorlardan ve oynanan futboldan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, devre arasında takıma neşteri vuruyor.
Terim, takımda isteksiz görüntü çizen yabancı oyuncuların üstünü çizdi.
Babel, Feghouli, Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yolların ayrılması gündemde.
Ancak şu ana kadar bu oyunculara teklif gelmiş değil.