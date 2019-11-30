Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bir yandan da gönderilecek oyuncular için teklifler beklenirken, kapı beklenmedik bir isim için çalındı. Arjantin devi River Plate, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Muslera için kesenin ağzını açtı. Mali açıdan zor geçiren Galatasaray'da 10 milyon euroluk teklif sonrası Muslera ilgili karar verildi. İşte Fatih Terim'in Muslera kararı ve detaylar...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:32
Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Galatasaray devre arasında takım içi geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Alınan skorlardan ve oynanan futboldan memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, devre arasında takıma neşteri vuruyor.

Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Terim, takımda isteksiz görüntü çizen yabancı oyuncuların üstünü çizdi.

Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Babel, Feghouli, Belhanda, Mariano, Nagatomo gibi isimlerle yolların ayrılması gündemde.

Çılgın teklif sonrası Fatih Terim'den flaş Muslera kararı!

Ancak şu ana kadar bu oyunculara teklif gelmiş değil.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN