Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Ocak ayı transfer döneminde özellikle iki kanada takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Shaqiri'yi transfer listesinin başına almıştı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Liverpool'da teknik direktör Jurgen Kloop'tan Shaqiri'nin transferi ile ilgili açıklama geldi.
29 Kasım 2019 Cuma 22:05
Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı


Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

2020 model Galatasaray'ı kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar birçok yıldızı transfer listesine aldı.

Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından ara transfer döneminde büyük değişikliklerin olacağının sinyallerini vermişti.

Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar transferde önceliği kanat ve santrfor transferine verdi.

Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

Galatasaray'da Andone ve Falcao'nun sakatlıkları sebebiyle bir santrfor takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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