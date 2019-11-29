Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Ocak ayı transfer döneminde özellikle iki kanada takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Shaqiri'yi transfer listesinin başına almıştı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Liverpool'da teknik direktör Jurgen Kloop'tan Shaqiri'nin transferi ile ilgili açıklama geldi.
29 Kasım 2019 Cuma 22:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 model Galatasaray'ı kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kurmaylar birçok yıldızı transfer listesine aldı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarısız sonuçların ardından ara transfer döneminde büyük değişikliklerin olacağının sinyallerini vermişti.
Buna göre çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar transferde önceliği kanat ve santrfor transferine verdi.
Galatasaray'da Andone ve Falcao'nun sakatlıkları sebebiyle bir santrfor takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.