Galatasaray'a Shaqiri'den haber var! Kloop açıkladı

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Ocak ayı transfer döneminde özellikle iki kanada takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Shaqiri'yi transfer listesinin başına almıştı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Liverpool'da teknik direktör Jurgen Kloop'tan Shaqiri'nin transferi ile ilgili açıklama geldi.

29 Kasım 2019 Cuma 22:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





