Kartal bitirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu. Dün alınan diğer sonuçlar: Bandırma- Bahçeşehir: 82-68, Darüşşafaka Tekfen-Tofaş: 69-61.



GÜNÜN PROGRAMI

BASKETBOL

13.00: Çankaya (K)-Orman

15.15: Bursa-Gaziantep

15.15: G.Saray (K)-Beşiktaş

16.00: Kayseri (K)-Botaş

17.30: Karşıyaka-F.Bahçe

20.00: Ormanspor-Afyon Bld.

VOLEYBOL

14.00: Sorgun-G.Saray

15.00: Spor Toto-Bursa BB

17.00: Arhavi-Tokat Plevne

19.00: İstanbul BB-F.Bahçe