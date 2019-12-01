Kartal bitirdi
Siyah-beyazlılar, İTÜ karşısında zorlandığı mücadeleyi Theodore’un bitime iki saniye kala attığı üçlükle kazandı ve 4. galibiyetini elde etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 83-80 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. Theodore'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu. Dün alınan diğer sonuçlar: Bandırma- Bahçeşehir: 82-68, Darüşşafaka Tekfen-Tofaş: 69-61.
GÜNÜN PROGRAMI
BASKETBOL
13.00: Çankaya (K)-Orman
15.15: Bursa-Gaziantep
15.15: G.Saray (K)-Beşiktaş
16.00: Kayseri (K)-Botaş
17.30: Karşıyaka-F.Bahçe
20.00: Ormanspor-Afyon Bld.
VOLEYBOL
14.00: Sorgun-G.Saray
15.00: Spor Toto-Bursa BB
17.00: Arhavi-Tokat Plevne
19.00: İstanbul BB-F.Bahçe
- 1.12.2019
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