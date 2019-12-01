Kartal bitirdi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Kartal bitirdi

bitirdi

Kartal bitirdi

Siyah-beyazlılar, karşısında zorlandığı mücadeleyi ’un bitime iki saniye kala attığı üçlükle kazandı ve 4. galibiyetini elde etti.

ING Süper Ligi'nin 10. haftasında Sompo Sigorta, konuk ettiği Sigortam.net Basket'i 83-80 yendi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede bitime 36 saniye kala üst üste bulduğu iki 3 sayılık basketle konuk ekip 80-79 öne geçti. 'un faul atışıyla 13 saniye kala 80-80 beraberliği yakalayan siyah-beyazlı takım, aynı oyuncunun 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle salondan 83-80 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu sezon 4. galibiyetini elde ederken, İTÜ Basket 9. kez mağlup oldu. Dün alınan diğer sonuçlar: Bandırma- Bahçeşehir: 82-68, Tekfen-Tofaş: 69-61.


GÜNÜN PROGRAMI

BASKETBOL

13.00: Çankaya (K)-Orman

15.15: Bursa-Gaziantep

15.15: G.Saray (K)-Beşiktaş

16.00: (K)-Botaş

17.30: Karşıyaka-F.Bahçe

20.00: Ormanspor-Afyon Bld.

VOLEYBOL

14.00: Sorgun-G.Saray

15.00: Spor Toto-Bursa BB

17.00: Arhavi-Tokat Plevne

19.00: BB-F.Bahçe

  1. 1.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN