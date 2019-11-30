Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark
Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7'nci haftasında Samsun Canik Belediye’yi 79 sayı farkla 103-24 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediye'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 103-24 kazanarak ligde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de 6 oyuncu çift haneli sayılar üretirken Tuğçe Canıtez 19, Sevgi Uzun ve Iagupova 15, Stokes 14, Ayşe 13, Esra ise 10 sayı ile skora katkıda bulundu.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Galatasaray'ı; Samsun Canik Belediye ise İzmit Belediyespor'u konuk edecek.
İKİNCİ ÇEYREKTE SADECE 1 SAYI!
Samsun Canik Belediye, Fenerbahçe karşısında mücadelenin ikinci periyotunda sadece 1 sayı atabildi.
- 30.11.2019
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