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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'dan 79 sayı fark

Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark

, ’nin 7'nci haftasında Canik Belediye’yi 79 sayı farkla 103-24 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

'nin 7'nci haftasında , sahasında Canik Belediye'yi konuk etti. Sarı-lacivertli ekip maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmayı 103-24 kazanarak ligde 7'de 7 yaptı. Fenerbahçe'de 6 oyuncu çift haneli sayılar üretirken Tuğçe Canıtez 19, Sevgi Uzun ve Iagupova 15, Stokes 14, Ayşe 13, Esra ise 10 sayı ile skora katkıda bulundu.
'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 'ı; ise İzmit Belediyespor'u konuk edecek.

İKİNCİ ÇEYREKTE SADECE 1 SAYI!

Samsun Canik Belediye, Fenerbahçe karşısında mücadelenin ikinci periyotunda sadece 1 sayı atabildi.



  1. 30.11.2019
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