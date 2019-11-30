Fenerbahçe Samsun Canik Belediyespor'a büyük fark attı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 79 sayı farkla 103-24 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Samsun Canik Belediyespor'u 79 sayı farkla 103-24 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Münevver Özemre, Hakan Gerey
Fenerbahçe Öznur Kablo: Iagupova 15, Olcay Çakır Turgut 2, Williams 8, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez 19, Ayşe Cora 13, Sevgi Uzun 15, Esra Ural Topuz 10, Stokes 14, Gonzales 4
Samsun Canik Belediyespor: Harris 16, Fatma Dilara Azaklı, Saadet Aysu Keskin 4, Trajchevska 2, Madden 2, Nikolic, Dilan Çalış, Neslihan Külekçi, Neslihan Demir, Kayra Güler Sağlam
1. Periyot: 24-5
Devre: 58-6
3. Periyot: 78-13
Fenerbahçe Öznur Kablo: 103 - Samsun Canik Belediyespor: 24
- 30.11.2019
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