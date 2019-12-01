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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Kolarov beklenirken...
Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmayı hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılarak kasasını doldurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sol bek transferine öncelik veren ve adı sık sık Aleksandar Kolarov ile anılan sarı-lacivertlilerin başka bir dünya yıldızı için girişimlere başladığı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
1 Aralık 2019 Pazar 11:55
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Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de yaklaşan ara transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor.
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Sezonu zirvede tamamlayarak hem 4. yıldızı takmak hem de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör DamienComolli, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız."
"Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz, takıma nasıl daha fazla tecrübeli oyuncular katabiliriz, sürekli olarak bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.