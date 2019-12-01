Fenerbahçe'ye dünya yıldızı sol bek! Kolarov beklenirken...

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı "Yaklaşan transfer dönemiyle ilgili de konuşmam gerekirse; önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz sürekli olarak konuşuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız."