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01 Aralık 2019, Pazar
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maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

, 5. Eleme Turu ilk maçında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

'nde Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe maçında ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. İdmanda U19 Takımı futbolcuları da yer aldı.


, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 01.12.2019
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