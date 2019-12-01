Fenerbahçe gözünü kararttı! Yıldız isim ocak ayında...

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Ligde zirveden uzaklaşmaya başlayan Fenerbahçe'de yönetim, devre arası için gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler ocak ayında flaş bir isme imza attırmayı planlıyor...

1 Aralık 2019 Pazar 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





