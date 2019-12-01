Fenerbahçe gözünü kararttı! Yıldız isim ocak ayında...
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de moraller bozuk. Ligde zirveden uzaklaşmaya başlayan Fenerbahçe'de yönetim, devre arası için gözünü kararttı. Sarı-lacivertliler ocak ayında flaş bir isme imza attırmayı planlıyor...
1 Aralık 2019 Pazar 15:33
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmaya VAR kararları damga vurmuş ve sarı-lacivertliler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu sonuçla birlikte 13. hafta sonunda 22 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, kötü gidiş devam etti.
Kanarya'da yönetim alınan sonuçların ardından devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
Bu sezon şampiyonluğu bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde gözünü karartacak... İşte Fenerbahçe'de yaşanan transfer gelişmeleri;