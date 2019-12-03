Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın kadroda olmaması büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe taraftarı Ömer Faruk'a kadroda yer vermeyen teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
3 Aralık 2019 Salı 20:27
Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Fenerbahçe taraftarında Ömer Faruk Beyaz şaşkınlığı yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın İstanbulspor maçındaki kadro tercihi eleştirilerin odağı oldu.

Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Ersun Yanal, Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriç 11'ini belirlerken yedeklerde ise Altay, Moses, Tolga, Serdar, Rodrigues, Alper, Zanka, Muhammed isimleri yer aldı.

Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''

Fenerbahçe taraftarı sakatlıktan yeni çıkan Vedat Muriç'in İstanbulspor maçında ilk 11'de yer almasına tepki gösterirken takımın genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın kadroda yer almadığını gören sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal'ı topa tuttu.

İşte Fenerbahçe taraftarının Ömer Faruk Beyaz isyanı...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN