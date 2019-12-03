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Fenerbahçe taraftarından Ömer Faruk Beyaz isyanı! ''Ersun Yanal'da cesaret kalmamış''
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın kadroda olmaması büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe taraftarı Ömer Faruk'a kadroda yer vermeyen teknik direktör Ersun Yanal'a büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
3 Aralık 2019 Salı 20:27
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Fenerbahçe taraftarı sakatlıktan yeni çıkan Vedat Muriç'in İstanbulspor maçında ilk 11'de yer almasına tepki gösterirken takımın genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'ın kadroda yer almadığını gören sarı-lacivertli taraftarlar Ersun Yanal'ı topa tuttu.
İşte Fenerbahçe taraftarının Ömer Faruk Beyaz isyanı...
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