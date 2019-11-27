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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'de Zajc geri sayımda

Fenerbahçe'de Zajc geri sayımda

Uzun süredir 'den ayrılacağı iddia edilen , yolcusu... 'ın da şans vermediği Sloven yıldız için sezon başında da teklif yapan 'ın ocak ayında transferi bitireceği öğrenildi.

Uzun süredir 'den ayrılacağı iddia edilen , yolcusu... 'ın da şans vermediği Sloven yıldız için sezon başında da teklif yapan 'ın ocak ayında transferi bitireceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin de satmaya hazır olduğu 25 yaşındaki oyuncudan 6 milyon euro bonservis bedeli beklediği iddia edildi.

  1. 27.11.2019
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