Fenerbahçe'de Zajc geri sayımda

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Miha Zajc, Rusya yolcusu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın da şans vermediği Sloven yıldız için sezon başında da teklif yapan Krasnodar'ın ocak ayında transferi bitireceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin de satmaya hazır olduğu 25 yaşındaki oyuncudan 6 milyon euro bonservis bedeli beklediği iddia edildi.