Fenerbahçe'de Zajc geri sayımda
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Miha Zajc, Rusya yolcusu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın da şans vermediği Sloven yıldız için sezon başında da teklif yapan Krasnodar'ın ocak ayında transferi bitireceği öğrenildi.
Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Miha Zajc, Rusya yolcusu... Teknik direktör Ersun Yanal'ın da şans vermediği Sloven yıldız için sezon başında da teklif yapan Krasnodar'ın ocak ayında transferi bitireceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin de satmaya hazır olduğu 25 yaşındaki oyuncudan 6 milyon euro bonservis bedeli beklediği iddia edildi.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Fenerbahçe'de Zajc geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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