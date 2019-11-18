'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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'' ile öğrenciler Stadı'nda

'Umudum Öğretmenim Projesi' ile öğrenciler Fenerbahçe Stadı'nda

İstanbul Müdürlüğü tarafından başlatılan '' kapsamında Maltepe’de eğitim ve öğretim gören 23 öğrenci Stadı'nı gezdi.

ile Maltepe İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen stat gezisi kapsamında öğrenciler ve öğretmenler Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nu gezdi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Esra Nazlı Ercan, Simla Türker Bayazıt ve Danabaş ile Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yetkilileri ile beraber stadı gezen öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

  1. 18.11.2019
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