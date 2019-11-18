Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de, istenmeyen gelişmeler yaşandı...
18 Kasım 2019 Pazartesi 10:24
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer şov yapmaya hazırlanıyordu.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İmza atması bekleniyordu...

Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı Damien Comolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.

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