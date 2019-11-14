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14 Kasım 2019, Perşembe
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Son dakika: 'den 'nin sakatlığı konusunda açıklama!

Son dakika: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'nin sakatlığı konusunda açıklama!

'den son dakika açıklaması... 'nin sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlar sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'nden bilgilendirme geldi. UEFA prosedürü gereği Vedat'ın milli takıma gittiği ve burada kontrollerinin gerçekleştiği vurgulandı.

'den, "Milli takıma seçilen oyuncular, sakatlıkları olsa da gitmek zorundadır. UEFA prosedürü gereği bu şekilde ilerleniyor. Vedat'ın sakatlığı gitmeden milli takıma bildirildi." ifadelerine yer verildi.

'nin ayağında yaşadığı burkulma sonrasında sağlık heyeti de aynı rahatsızlığı tespit etti. Sakatlık konusunda standart prosedürün izlendiği vurgulandı.

Golcü futbolcu, Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde A grubunda 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Oynayacağı maçlar ise üstünde 12 puanla yer alan Çekya ve 15 puanla 1. sırada bulunan İngiltere.

Kosova'da Vedat Muriç şoku

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 14:23
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