Fenerbahçe'nin penaltı hasreti sona erdi

Fenerbahçe'nin 9 haftalık penaltı hasreti sona erdi. Ali Palabıyık dün iki kez beyaz noktayı gösterdi. Deneyimli hakem, 4'te Ozan'a ceza sahasında yapılan müdahalede direkt penaltı düdüğü çalarken, 42'de Sadiku'nun eline çarpan topta VAR incelemesinin ardından beyaz noktaya gitti. İki penaltıyı da gole çeviren Fenerbahçe, bu sezon 5 penaltı ile ligde en çok penaltı kullanan takım oldu. Sarı-lacivertliler 5 penaltıyı da Kadıköy'de oynanan 2 maçta kazandı. (Diğer 3'ü ilk haftadaki G.Antep maçında). 5 atışın 4'ü gol oldu.