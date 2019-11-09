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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'nin penaltı hasreti sona erdi

Fenerbahçe'nin penaltı hasreti sona erdi

İlk hafta 3 penaltı attıktan sonra bir daha penaltı alamayan Fenerbahçen’in hasreti bitti!.. Mücadelenin hakemi dün iki kez beyaz noktayı gösterdi.

'nin 9 haftalık penaltı hasreti sona erdi. dün iki kez beyaz noktayı gösterdi. Deneyimli hakem, 4'te Ozan'a ceza sahasında yapılan müdahalede direkt penaltı düdüğü çalarken, 42'de Sadiku'nun eline çarpan topta VAR incelemesinin ardından beyaz noktaya gitti. İki penaltıyı da gole çeviren Fenerbahçe, bu sezon 5 penaltı ile ligde en çok penaltı kullanan takım oldu. Sarı-lacivertliler 5 penaltıyı da 'de oynanan 2 maçta kazandı. (Diğer 3'ü ilk haftadaki G.Antep maçında). 5 atışın 4'ü gol oldu.

  1. 9.11.2019
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