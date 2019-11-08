Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Fenerbahçe'nin sezon başında 3.5 milyon euro'ya Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, gollerini sergilemeye devam ediyor. Kasımpaşa karşısında fileleri 2 kez havalandıran sarı-lacivertli golcü, ilginç bir detaya imza attı.

8 Kasım 2019 Cuma 23:16 Güncelleme: 08.11.2019 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





