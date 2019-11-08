Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Fenerbahçe'nin sezon başında 3.5 milyon euro'ya Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, gollerini sergilemeye devam ediyor. Kasımpaşa karşısında fileleri 2 kez havalandıran sarı-lacivertli golcü, ilginç bir detaya imza attı.
8 Kasım 2019 Cuma 23:16 Güncelleme: 08.11.2019 23:16
Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

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Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanırken, öne çıkan isimlerden birisi yine Vedat Muriç oldu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

90 dakika sahada kalan Muriç, iki kez penaltıdan fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Bu sezon Sarı Kanaryaların Süper Lig'deki 11. maçında da forma giyen Kosovalı oyuncu, rakip takım ağlarına 7 gol gönderdi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci! Soldado...

Böylelikle 25 yaşındaki forvet, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ligdeki en golcü oyuncusu Roberto Soldado'yu şimdiden geride bırakmış oldu.

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