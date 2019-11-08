'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada genç file bekçisine övgü dolu yorumlar yaptı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır fırtınası...

8 Kasım 2019 Cuma 23:01 Güncelleme: 08.11.2019 23:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





