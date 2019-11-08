'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır 2 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada genç file bekçisine övgü dolu yorumlar yaptı. İşte sosyal medyada Altay Bayındır fırtınası...
8 Kasım 2019 Cuma 23:01 Güncelleme: 08.11.2019 23:30
'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kasımpaşa maçındaki performansı ile alkış topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar da genç file bekçisinin bu performansına kayıtsız kalmadı.

İşte sosyal medyada Altay Bayındır yorumları...

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'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'
'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'
'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'
'Chelsea'de Kepa Fenerbahçe'de Altay Bayındır'
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