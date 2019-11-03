Mutlu yıllar Aziz Baba - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Mutlu yıllar Aziz Baba

Mutlu yıllar Aziz Baba

'nin efsane başkanı , 67 yaşına girdi... , twitter hesabından Yıldırım için özel bir video yayınlayarak, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi.

'nin efsane başkanı , 67 yaşına girdi... , twitter hesabından Yıldırım için özel bir video yayınlayarak, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi. de, "Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder!.. Mutlu Yıllar baba" mesajını paylaştı.

KORAY ŞENER ANILDI
Geçen sezonki G.Saray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden F.Bahçe taraftarı için Ülker Stadı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bırakıldı. 'de de Koray Şener Kütüphanesi açıldı. F.Bahçe, "Sen hep bizimlesin, kalbimizdesin Koray Şener" paylaşımı yaptı.

MS HASTALARI İÇİN KOŞACAK
Dünya şampiyon Fenerbahçeli milli atlet , bugün yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu'nda hastaları için koşacak. Kariyerinde ilk kez maraton koşacağını belirten Guliyev, "Amacımız MS hastaları için bağış toplamak. Bize destek olunursa çok mutlu oluruz" dedi.

  1. 3.11.2019
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