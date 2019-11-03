Mutlu yıllar Aziz Baba

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 67 yaşına girdi... FB TV, twitter hesabından Yıldırım için özel bir video yayınlayarak, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi. Emmanuel Emenike de, "Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder!.. Mutlu Yıllar baba" mesajını paylaştı.

KORAY ŞENER ANILDI

Geçen sezonki G.Saray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden F.Bahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bırakıldı. Kocaeli'de de Koray Şener Kütüphanesi açıldı. F.Bahçe, "Sen hep bizimlesin, kalbimizdesin Koray Şener" paylaşımı yaptı.

MS HASTALARI İÇİN KOŞACAK

Dünya şampiyon Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, bugün yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu'nda MS hastaları için koşacak. Kariyerinde ilk kez maraton koşacağını belirten Guliyev, "Amacımız MS hastaları için bağış toplamak. Bize destek olunursa çok mutlu oluruz" dedi.