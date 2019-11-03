Mutlu yıllar Aziz Baba
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 67 yaşına girdi... FB TV, twitter hesabından Yıldırım için özel bir video yayınlayarak, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 67 yaşına girdi... FB TV, twitter hesabından Yıldırım için özel bir video yayınlayarak, "Eski Başkanlarımızdan Aziz Yıldırım'a nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" dedi. Emmanuel Emenike de, "Her harika baba, harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder!.. Mutlu Yıllar baba" mesajını paylaştı.
KORAY ŞENER ANILDI
Geçen sezonki G.Saray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden F.Bahçe taraftarı Koray Şener için Ülker Stadı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa çelenk ve karanfil bırakıldı. Kocaeli'de de Koray Şener Kütüphanesi açıldı. F.Bahçe, "Sen hep bizimlesin, kalbimizdesin Koray Şener" paylaşımı yaptı.
MS HASTALARI İÇİN KOŞACAK
Dünya şampiyon Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, bugün yapılacak Vodafone İstanbul Maratonu'nda MS hastaları için koşacak. Kariyerinde ilk kez maraton koşacağını belirten Guliyev, "Amacımız MS hastaları için bağış toplamak. Bize destek olunursa çok mutlu oluruz" dedi.
- 3.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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