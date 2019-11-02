Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama
Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye giden Fenerbahçe kafilesi meşalelerle ve çiçeklerle karşılandı.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi.
Havaaalanı çıkışında taraftar meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.
- 02.11.2019
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Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
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Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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