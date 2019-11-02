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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'ye 'de meşaleli

Fenerbahçe'ye Kayseri'de meşaleli karşılama

Süper Lig'in 10. haftasında ile oynayacağı karşılaşma için 'ye giden kafilesi meşalelerle ve çiçeklerle karşılandı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan kafilesi, 'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak saat 18.00'de Erkilet Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılamada teknik direktör Ersun Yanal ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'e çiçek verildi.

Havaaalanı çıkışında meşalelerle yolu kapatarak takım otobüsünün önünde tezahüratta bulundu. Fenerbahçe kafilesi otobüse binerek daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00'da başlayacak.

  1. 02.11.2019
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