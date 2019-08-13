Fenerbahçe'de son aday Costa!

Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fox İspanya yorumcusu Moreno Bori, sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile ilgilendiğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 9 yıldır Villarreal'de forma giyiyor. Geçen sezon 29 maça çıkan ve 1 gol+1 asist ile oynayan Costa için Marsilya ve Valencia'nın da devrede olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İspanyol oyuncu Costa, orta sahada da görev alabiliyor.