Fenerbahçe'de son aday Costa!
Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fox İspanya yorumcusu Moreno Bori, sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile ilgilendiğini açıkladı.
Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fox İspanya yorumcusu Moreno Bori, sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile ilgilendiğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 9 yıldır Villarreal'de forma giyiyor. Geçen sezon 29 maça çıkan ve 1 gol+1 asist ile oynayan Costa için Marsilya ve Valencia'nın da devrede olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İspanyol oyuncu Costa, orta sahada da görev alabiliyor.
- 13.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
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Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
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Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
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Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
Fenerbahçe'de son aday Costa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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