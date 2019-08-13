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13 Ağustos 2019, Salı
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'de son aday Costa!

Fenerbahçe'de son aday Costa!

Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen için 'dan yeni bir iddia geldi. yorumcusu , sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki ile ilgilendiğini açıkladı.

Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen için 'dan yeni bir iddia geldi. yorumcusu , sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki ile ilgilendiğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 9 yıldır Villarreal'de forma giyiyor. Geçen sezon 29 maça çıkan ve 1 gol+1 asist ile oynayan Costa için Marsilya ve 'nın da devrede olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İspanyol oyuncu Costa, orta sahada da görev alabiliyor.

  1. 13.8.2019
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