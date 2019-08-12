Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferinde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, kanatlarda da oynayabilen yıldız golcünün transferi için harekete geçti.
12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
Güncelleme: 12.08.2019 12:17
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Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.
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Son olarak Zanka'yı kadrosuna katarak savumasını güçlendiren sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı planlıyor.
Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuysa Aleksandar Kolarov transferi...
Transferi yılan hikayesine dönen Sırp oyuncu için Fenerbahçe, Roma'ya 2 milyon Euro'luk bir teklif önermiş ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetmişti.
Yönetimin önümüzdeki günlerde Kolarov için yeni bir teklif yapması bekleniyor.