İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferinde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, kanatlarda da oynayabilen yıldız golcünün transferi için harekete geçti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08 Güncelleme: 12.08.2019 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





