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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Brahimi'nin yeni takımı belli oldu

Brahimi'nin yeni takımı belli oldu

Bir dönem 'nin listesinde bulunan Cezayirli golcü , Katar Ligi takımlarından Al Rayyan ile sözleşme imzalamak üzere bu ülkeye gitti. Yıldız futbolcunun kontrat süresi ise henüz açıklanmadı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Portekiz Ligi takımlarından Porto ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra birçok kulübün listesine giren imzayı atıyor.

'nin de bir dönem kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cezayirli futbolcu, Katar ekibi Al Rayyan ile sözleşme imzalamak üzer bu ülkeye gitti. Yıldız oyuncunun kontrat süresi ile ilgili henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

Brahimi son olarak milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

  1. 22.07.2019
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